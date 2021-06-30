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Минтранс США предложил ввести полный запрет на полеты в Белоруссию

Иван Линдеманн
01:10 30.06.2021
Предполагается, что он может коснуться не только прямых перелетов между США и Белоруссией, но и билетов с пересадками в третьих странах со сменой авиаперевозчика.
Минтранс США предложил ввести полный запрет на полеты в Белоруссию
© Фото: Markus Mainka picture alliance Globallookpress
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Минтранс США предложил ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию. Соответствующий приказ опубликован траспортным ведомством страны.

Как следует из текста, Минтранс США издал приказ с предложением о запрете 29 июня. Предполагается, что он может коснуться не только прямых перелетов между США и Белоруссией, но и билетов с пересадками в третьих странах со сменой авиаперевозчика.

Ранее стало известно, что Белоруссия отзывает своего постоянного представителя при Евросоюзе для консультаций. Минск в ответ на европейские санкции запрещает въезд на белорусскую территорию представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер.

В Евросоюзе в четвертый раз обновили пакет секторальных санкций в отношении Белоруссии 24 июня. На этот раз ограничения затронули нефтяную и табачную индустрии, производство хлористого калия и ограничат доступ республики к финансовым рынкам Европы.

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