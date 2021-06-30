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Сегодня состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Иван Линдеманн
00:40 30.06.2021
Как рассказал Дмитрий Песков, президент сделает акцент на способе общения с россиянами через специальное мобильное приложение на смартфоне.
Сегодня состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным»
© Фото: kremlin.ru
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В среду, 30 июня, состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент пообщается с россиянами в таком формате уже в 18-й раз. На программу федеральные каналы закладывают три часа эфирного времени.

Напомним, что первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие проводить не стали - глава государства ответил на вопросы в ходе большой пресс-конференции в декабре.

В этом году не обойдется без новшеств. Как рассказал Дмитрий Песков, глава государства сделает акцент на способе общения с россиянами через специальное мобильное приложение на смартфоне. Также, по словам пресс-секретаря президента, только во время эфира станет известно, каким образом Путин будет выбирать вопросы.

В этом году в Кремле ожидают более миллиона вопросов. Ранее Песков рассказал, какие темы больше всего волнуют граждан России.

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