Сегодня состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным»

В среду, 30 июня, состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент пообщается с россиянами в таком формате уже в 18-й раз. На программу федеральные каналы закладывают три часа эфирного времени.

Напомним, что первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие проводить не стали - глава государства ответил на вопросы в ходе большой пресс-конференции в декабре.

В этом году не обойдется без новшеств. Как рассказал Дмитрий Песков, глава государства сделает акцент на способе общения с россиянами через специальное мобильное приложение на смартфоне. Также, по словам пресс-секретаря президента, только во время эфира станет известно, каким образом Путин будет выбирать вопросы.

В этом году в Кремле ожидают более миллиона вопросов. Ранее Песков рассказал, какие темы больше всего волнуют граждан России.