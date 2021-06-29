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Песков рассказал, какие вопросы к прямой линии с Путиным чаще других задают россияне

Роман Захаров
21:36 29.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня.
Песков рассказал, какие вопросы к прямой линии с Путиным чаще других задают россияне
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Большая часть вопросов от россиян к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным касается темы коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам... Набор тем в принципе от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова - это ковид во всех ипостасях: ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации», - сказал Песков в эфире «Россия 24».

Также, по его словам, граждан нашей страны интересуют темы экономики и финансового кризиса, даже несмотря на выход из него. 

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что некоторых россиян волнуют отношения РФ с США.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке к прямой линии, которая состоится в среду, 30 июня. 

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