Песков рассказал, какие вопросы к прямой линии с Путиным чаще других задают россияне

Большая часть вопросов от россиян к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным касается темы коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопросов традиционно много, и они поступают по разным каналам... Набор тем в принципе от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова - это ковид во всех ипостасях: ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации», - сказал Песков в эфире «Россия 24».

Также, по его словам, граждан нашей страны интересуют темы экономики и финансового кризиса, даже несмотря на выход из него.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что некоторых россиян волнуют отношения РФ с США.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке к прямой линии, которая состоится в среду, 30 июня.