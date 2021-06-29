«Суперливень» и десятки поваленных деревьев: как в регионах России борются с последствиями непогоды

Ливни, грозы и ураганы мощной волной прошли по России. Самый сильный удар приняла Карачаево-Черкесия. На нее обрушились потоки воды. Река Кубыш вышла из берегов. Затоплен участок федеральной трассы Черкесск-Домбай. Машины направляют в объезд.

Пострадали и дороги поменьше. На перекрытых участках дежурят спасатели. В МЧС предупреждают, что в ближайшие дни этот же циклон может накрыть Ингушетию, Чечню, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. Кубань уже получила свою порцию непогоды.

Похожая картина в Ессентуках. Там тоже потоп. Машины плывут по дорогам. Как из ведра лило и во Владимирской области. А в Нижегородской вместе с ливнем пришел ураган.

Около 13 тысяч человек в 44 населенных пунктах остались без света. Таковы результаты грозы, прошедшей накануне в регионе.

В самом же областном центре буйствовала стихия, которая продолжалась менее получаса. Однако порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По городу несколько десятков поваленных деревьев. И сотни заявлений об отключении электроэнергии.

Последствия урагана сейчас ликвидируют и в Мордовии. В Саранске десятки поваленных деревьев, ливневая канализация забита мусором. Сейчас все силы коммунальщиков брошены на устранение последствий непогоды.

А в Москве и области накануне прошел «суперливень», о котором предупреждали синоптики. В столице всего за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра могут достигали 21-26 метров в секунду.

Кроме того, в понедельник около 24 тысяч человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за сильной грозы. Сильнее других пострадали жители Балашихи, Коломны, Раменского и Богородского округов.