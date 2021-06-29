Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Суперливень» и десятки поваленных деревьев: как в регионах России борются с последствиями непогоды

Виктория Ивашечкина
Олег Лавров
09:08 29.06.2021
В Москве всего за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Ливни, грозы и ураганы мощной волной прошли по России. Самый сильный удар приняла Карачаево-Черкесия. На нее обрушились потоки воды. Река Кубыш вышла из берегов. Затоплен участок федеральной трассы Черкесск-Домбай. Машины направляют в объезд.

Пострадали и дороги поменьше. На перекрытых участках дежурят спасатели. В МЧС предупреждают, что в ближайшие дни этот же циклон может накрыть Ингушетию, Чечню, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. Кубань уже получила свою порцию непогоды.

Похожая картина в Ессентуках. Там тоже потоп. Машины плывут по дорогам. Как из ведра лило и во Владимирской области. А в Нижегородской вместе с ливнем пришел ураган.

Около 13 тысяч человек в 44 населенных пунктах остались без света. Таковы результаты грозы, прошедшей накануне в регионе.

В самом же областном центре буйствовала стихия, которая продолжалась менее получаса. Однако порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По городу несколько десятков поваленных деревьев. И сотни заявлений об отключении электроэнергии.

Последствия урагана сейчас ликвидируют и в Мордовии. В Саранске десятки поваленных деревьев, ливневая канализация забита мусором. Сейчас все силы коммунальщиков брошены на устранение последствий непогоды.

А в Москве и области накануне прошел «суперливень», о котором предупреждали синоптики. В столице всего за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра могут достигали 21-26 метров в секунду.

Кроме того, в понедельник около 24 тысяч человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за сильной грозы. Сильнее других пострадали жители Балашихи, Коломны, Раменского и Богородского округов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:08 В стране и мире
Видео
«Суперливень» и десятки поваленных деревьев: как в регионах России борются с последствиями непогоды
08:56 В стране и мире
Видео
Более 70 человек эвакуировали с прогулочного теплохода в Петербурге
01:53 В стране и мире
Генеральный директор ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям
03:13 В стране и мире
В Госдепе продлили рекомендацию не ездить в Россию
00:56 В стране и мире
Военные США открыли артиллерийский огонь после атаки базы в Сирии
Популярное
Эксперт предупредил об опасности полной зарядки и разрядки смартфона
Эндокринолог объяснил тягу ко сну после еды
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.