Столб пепла: момент извержения крупнейшего вулкана в Коста-Рике попал на видео

Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха на севере Коста-Рики, который является одним из пяти крупнейших на территории республики, начал извергаться. Момент извержения попал на видео.

Volvio a la actividad El volcán Rincón de la Vieja, ubicado en la provincia de Guanacaste, #CostaRica. Las columnas de cenizas alcanzaron 2 mil metros de altura sobre el cráter y descenso de material en ríos. pic.twitter.com/YE7Og75AC7 — Oscar Vazquez (@OscarVazquez_C) June 29, 2021

Вулкан выбросил столб пепла высотой 2 километра, о разрушениях или пострадавших не сообщается.

Местные власти призвали население близлежащих районов не находиться вблизи рек. Дело в том, что выбросы могли попасть в русла водоемов, поэтому необходимо избегать нахождения как на берегах, так и на мостах над руслами.



В мае текущего года произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного в Демократической республике Конго недалеко от границы с Руандой.

Активность данного вулкана привела к массовой гибели людей четверть века назад. Тогда потоки лавы обрушились на близлежащие населенные пункты со скоростью 60 километров в час.