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Биолог оценила связь заболеваемости коронавирусом с жаркой погодой

Анна Касаткина
07:40 29.06.2021
В отличие от вируса гриппа COVID-19 не настолько зависим от погодных условий, считает эксперт.
Биолог оценила связь заболеваемости коронавирусом с жаркой погодой
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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После жаркой погоды не стоит ждать снижения заболеваемости коронавирусом, так как инфекция мало зависит от температурных условий. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, кандидат биологических наук Лариса Попович.

Она отметила, что в экваториальных зонах, в Индии, вирус чувствует себя комфортно, несмотря на теплый климат.

«Нет, коронавирус в отличие от, скажем, вируса гриппа как-то не очень сильно завязан на погоду», - сказала Попович, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли способствовать снижению заболеваемости жаркая и сухая погода.

Ранее влияние погоды на распространение коронавируса оценили в Роспотребнадзоре.

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