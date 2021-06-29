В Роспотребнадзоре оценил влияние погоды на передачу коронавируса

Основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный, а значит, погода не играет значительную роль в его передаче от человека к человеку. Об этом заявил эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Вместе с тем теплая погода все-таки способствует снижению заболеваемости вирусом, отметил эксперт. Люди проводят больше времени на воздухе и находятся под воздействием ультрафиолетового излучения, которое ускоряет разрушаемость инфекции на поверхности.

Как добавил Лебедев в интервью ТАСС, решающую роль в защите от вируса по-прежнему играет сокращение социальных контактов вне зависимости от погоды. Также необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим, мыть руки и придерживаться всем известных мер санитарной безопасности. Лучшим способом предотвратить заболевание является вакцинация.

Ранее в ряде регионов РФ для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация. Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.