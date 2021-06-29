Эндокринолог объяснил тягу ко сну после еды

Желание вздремнуть после плотного обеда связано с функционированием в организме человека орексина. Это вещество регулирует бодрствование, возбуждение и аппетит, объяснил врач-эндокринолог Павел Баранов на своей странице в Instagram.

Орексин вырабатывается в гипоталамусе и влияет на метаболические процессы, циркадные ритмы и потребность во сне. Он также возбуждает отделы мозга, которые играют важную роль в бодрствовании, и способен усиливать голод, пояснил Баранов.

«Плотный прием пищи с большим количеством углеводов, особенно простых, оборачивается подавлением активности орексина и появлением тяги ко сну», - уточнил эндокринолог.

Чтобы после еды на клонило прилечь, Баранов посоветовал разделять общее количество потребляемых углеводов на несколько приемов пищи в течение всего дня, и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Кроме того, следует отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом.

Ранее доктор назвал болезнь, которая может проявить в себя в виде сонливости днем и бессонницы ночью.