Центр им. Гамалеи подключился к базе данных мутаций коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи и научные организации Минздрава РФ присоединились к российской национальной базе данных геномных последовательностей COVID-19.

«К настоящему времени большинство научных организаций зарегистрировались на портале genome.crie.ru и принимают активное участие в пополнении базы данных. Всего зарегистрировались 26 организаций, из них 14 научных организаций Роспотребнадзора», - говорится в сообщении ведомства.

В научные подразделения Роспотребнадзора, где проводят секвенирование, поступает биоматериал из всех регионов РФ. При этом, по словам специалистов, наибольшее количество данных в настоящее время накапливается для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, проводятся исследования находящихся в тяжелом состоянии пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили причину роста заболеваемости коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что в стране распространяется более заразный индийский вариант COVID-19, а также население отказывается от соблюдения профилактических мероприятий.