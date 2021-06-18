В Роспотребнадзоре объяснили причину роста заболеваемости коронавируса

В России распространяется индийский штамм коронавируса, который обладает более высокой контагиозностью. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его мнению, именно приходом этого варианта мутации в стране и объясняется набирающая силу очередная волна пандемии.

«В нашу страну пришла очередная мутация, так называемая дельта-мутация, или индийский штамм. Изучать его, конечно, в дальнейшем придется, но однозначно можно сказать, что этот штамм обладает более высокой заразностью», - указал специалист в комментарии каналу «Россия 24».

Лебедев напомнил, что мутация коронавируса является естественным механизмом существования всех вирусов. При этом эксперт добавил, что ухудшение эпидемиологический ситуации в России связано с отказом населения от профилактических мероприятий, включая несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях.

В результате, по мнению ученого, в стране происходит взрывной рост заболеваемости.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в РФ отмечено 17 262 новых случая инфицирования в 85 регионах. За последние 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 453 человека, выздоровели 10 954 пациентов.