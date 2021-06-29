Число подтопленных из-за паводка жилых домов в Приамурье увеличилось до 782

В ГУ МЧС РФ по Амурской области сообщили, что число подтопленных паводком частных жилых домов в Приамурье за последние сутки увеличилось с 764 до 782 в 22 населенных пунктах.

«Подтоплены 1796 приусадебных участков. Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог. Остаются подтопленными восемь автомобильных мостов», - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки из зоны паводка были эвакуированы 177 человек, в том числе 42 ребенка.

«Всего с начала прохождения паводкового периода эвакуировано 2740 человек, в том числе 776 детей», - отметили в ведомстве.

Остальные люди находятся в пунктах временного размещения. На местах организовано горячее питание, дежурят медики.

Ранее сообщалось, что около четырех километров защитных сооружений возвели военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и курсанты в подтопленной Амурской области. Группировка сил в регионе накануне была усилена до 1520 человек и 150 единиц автомобильной и специальной техники.