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Защита от большой воды: военнослужащие возвели около четырех километров защитных сооружений в Приамурье

Анна Касаткина
06:52 28.06.2021
Военные и курсанты уложили на набережных несколько тысяч мешков с глиняно-песчаной смесью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Около четырех километров защитных сооружений возвели военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и курсанты в подтопленной Амурской области. Группировка сил в регионе усилена до 1520 человек и 150 единиц автомобильной и специальной техники, сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Амурской области, и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища за период выполнения работ в Благовещенске возвели защитную дамбу береговой линии длиной 3350 метров и высотой 1 метр, уложив 6500 мешков с песком», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в населенном пункте Владимировка проводят укрепление береговой линии реки Зея. Укреплено 150 метров береговой линии и уложено 950 мешков с песком. В селе Верхнеблаговещенское укрепляют береговую линию Амура - на протяжении 150 метров уложено 700 мешков с песком, при возведении дамбы уложено 2700 мешков с песком. Также военнослужащие приступили к защите от паводка села Гродеково, где за день была возведена дамба протяженностью 100 метров.

Сооружения возводятся для предупреждения подтопления Благовещенска от паводковых вод. Военнослужащие заполняют мешки глиняно-песчаной смесью, после чего укладывают их на край набережной в несколько слоев, отметили в Минобороны.

С просьбой об оказании помощи к командованию ВВО обратилось руководство Амурской области. Курсанты ДВОКУ уже принимали активное участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий наводнений в регионе в 2013 и 2019 годах.

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