Ученые предупредили о новом «пугающем» способе коронавируса заражать людей

Коронавирус научился заражать людей по-новому. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США.

В Phys.org они описали обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм. Происходит все следующим образом: вирус при помощи спайкового белка прикрепляется к ангиотензинпревращающему ферменту 2 и проникает в клетку. Теперь же мутировавший вирус способен не использовать рецепторы фермента. Такой способ специалисты назвали «пугающим».

Свои исследования ученые проводили на клетках почек приматов, в которых коронавирус распространяется быстрее всего. Пока что специалисты не знают, обходится COVID-19 совсем без рецептора или нашел какой-то новый.

Также отмечается, что новая мутация E484D S остается восприимчивой к антителам пациентов, сделавших вакцину. Сыворотка крови тех, кто переболел коронавирусом, оказалась к штамму менее устойчивой.