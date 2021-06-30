Украина обыграла Швецию и прошла в 1/4 финала Евро-2020

Украина обыграла Швецию в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго и завершилась со счетом 2:1.

От Украины гол на 27-й минуте забил Александр Зинченко, от Швеции на 43-й минуте в ворота попал Эмиль Форсберг. В дополнительное время отличился Артем Довбик.

Теперь в 1/4 финала украинцы встретятся с англичанами.

Ранее сборная Англии обыграла Германию в матче за выход в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.