Сборная Англии обыграла Германию в матче за выход в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Англии победили команду Германии и вышли в четвертьфинал Евро-2020. Основные события в игре пришлись на второй тайм.

На 75-ой минуте первый гол в ворота Мануэля Нойера влетел от удара Рахима Стерлинга. Буквально в следующей атаке немцы были обязаны сравнивать счет, но форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер не реализовал выход один в один. Второй гол в ворота сборной Германии забил Харри Кейн. Это произошло на 86-ой минуте.

Таки образом, англичане идут дальше, а немцы возвращаются домой. Еще одна пара четвертьфиналистов определится сегодня в очном противостоянии сборных Украины и Швеции.