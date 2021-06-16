Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума приняла закон о запрете для коллекторов на общение со знакомыми и родственниками должника

Роман Захаров
11:20 16.06.2021
Согласно документу, любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может происходить лишь после получения от указанных лиц предварительного письменного согласия на это.
Госдума приняла закон о запрете для коллекторов на общение со знакомыми и родственниками должника
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Читайте нас на:

Госдума РФ в итоговом, третьем чтении приняла закон, который ограничивает коллекторов во взаимодействии с близкими и знакомыми должника.

Согласно документу, любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может происходить лишь после получения от указанных лиц предварительного письменного согласия на это.

Кроме того, за знакомыми и родными должника закреплено право в любой момент отозвать данное ранее согласие. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:06 В стране и мире
Глава Роспотребнадзора Москвы обязала работодателей провести вакцинацию 60% сотрудников
09:08 В стране и мире
Видео
В Кремле заявили, что Путин и Байден обсудят вопрос дипсобственности РФ в США
07:04 В стране и мире
Видео
Аномальное лето: на Москву надвигается небывалая жара
22:10 В стране и мире
Видео
МО РФ: террористы и «Белые каски» доставили емкости с хлором к городу Ариха для инсценировки «химатаки»
02:07 Армия
Видео
Уничтожить условного противника: установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования под Тверью
Популярное
Врачи назвали три лучших напитка для продления жизни
В Минтруде предложили назначать пенсию в автоматическом режиме
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
«Потрясающе!»: китайцы оценили интервью Путина NBC
В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.