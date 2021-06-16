Госдума приняла закон о запрете для коллекторов на общение со знакомыми и родственниками должника

Госдума РФ в итоговом, третьем чтении приняла закон, который ограничивает коллекторов во взаимодействии с близкими и знакомыми должника.

Согласно документу, любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может происходить лишь после получения от указанных лиц предварительного письменного согласия на это.

Кроме того, за знакомыми и родными должника закреплено право в любой момент отозвать данное ранее согласие.