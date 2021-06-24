В отелях Краснодарского края будут приниматься только гости с защитой от COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы области посетителям потребуется предоставить документ о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается... В связи с этим приняли решение: с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что с августа меры буду ужесточены - будут приниматься только гости, имеющие сертификат о вакцинации - за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Ранее в Бурятии ввели жесткие ограничительные меры в связи с ухудшающейся обстановкой по COVID-19. На две недели в республике объявлен полный локдаун - режим нерабочих дней будет действовать с 27 июня по 11 июля.