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Песков дал оценку отношениям России и США после саммита

Роман Захаров
22:43 29.06.2021
Представитель Кремля сравнил российско-американские отношения с запущенной болезнью.
Песков дал оценку отношениям России и США после саммита
© Фото: kremlin.ru
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Нужно время, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев, и только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях», - объяснил Песков свою точку зрения в эфире «Россия 24».

Представитель Кремля также рассказал, какие вопросы к прямой линии с Путиным чаще других задают россияне. Так, по его словам, граждан нашей страны больше всего волнуют темы, связанные с коронавирусом.

Встреча президентов России и США прошла 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Она продолжалась 4,5 часа с учетом перерыва. По итогам мероприятия каждый из лидеров заявил, что саммит был конструктивным и прошел на позитивной ноте.

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