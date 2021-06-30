Пролет строем в темное время: кадры тренировки экипажей Ту-95МС и Ту-22М3 в Амурской области

В авиационном соединении командования дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и сверхзвуковых дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Для выполнения летной смены к пилотированию и навигации были привлечены экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.

В ходе выполнения полетных заданий военнослужащие отработали элементы проверки техники пилотирования членов экипажа, действия экипажей по поддержанию натренированности при выполнении полета в светлое и темное время суток.

Особое внимание уделялось групповым полетам строем в темное время суток.

Смена одновременно выполнялась на двух аэродромах: с гарнизона «Белая» - Иркутская область и с гарнизона «Украинка» - Амурская область.

Всего в данных мероприятиях было задействовано более 10 летных экипажей.