Путин провел совещание по подготовке к прямой линии

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке к прямой линии, которая состоится в среду, 30 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в совещании приняли участие руководство администрации президента, некоторые заместители премьер-министра Михаила Мишустина, а также глава Минфина России Антон Силуанов.

Напомним, днем ранее российский лидер провел первое внутреннее совещание с экспертами и администрацией в рамках подготовки прямой линии.

Сегодня были названы самые популярные вопросы для прямой линии с Путиным. Большинство из них касаются вакцинации от коронавируса, аварийного жилья и социальных выплат.