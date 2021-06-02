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В Минэнерго оценили идею введения прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию

Олеся Степакова
09:23 02.06.2021
По словам министра энергетики России, рост тарифов на фоне пандемии COVID-19 только усугубит тяжелую финансовую ситуацию россиян.
В Минэнерго оценили идею введения прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию
© Фото: pixabay
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Инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электричество в настоящее время не рассматриваются на федеральном уровне. Об этом РИА Новости сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. Причиной является падения дохода граждан, уточнил он.

По словам министра, рост тарифов на фоне пандемии COVID-19 только усугубит тяжелую финансовую ситуацию россиян.

Ранее СМИ писали, что с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу к Михаилу Мишустину обратился Союз потребителей России. Речь идет об установлении более высокой платы за потребление электроэнергии свыше максимальной нормы. Журналисты сообщали, что за ориентир было предложено взять 100 киловатт-часов в месяц на человека, а на каждого дополнительного члена семьи выделять еще по 50. Также предлагалось дать региональным властям право корректировать норматив.

В Союзе потребителей объяснили свою идею тем, что это позволит сократить потребление электричества, а также решит проблему перекрестного субсидирования, при котором заниженные тарифы для физических лиц компенсируют за счет более высоких тарифов для бизнеса.

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