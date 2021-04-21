В Минэнерго оценили идею введения прогрессивной шкалы тарифов на электричество

Инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электричество в настоящее время не рассматриваются. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Ранее СМИ писали, что с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу к Михаилу Мишустину обратился Союз потребителей России. Речь идет об установлении более высокой платы за потребление электроэнергии свыше максимальной нормы. Журналисты сообщали, что за ориентир было предложено взять 100 киловатт-часов в месяц на человека, а на каждого дополнительного члена семьи выделять еще по 50. Также предлагалось дать региональным властям право корректировать норматив.

В Союзе потребителей объяснили свою идею тем, что это позволит сократить потребление электричества, а также решит проблему перекрестного субсидирования, при котором заниженные тарифы для физических лиц компенсируют за счет более высоких тарифов для бизнеса.