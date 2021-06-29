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Глава Минобрнауки призвал руководство вузов организовать выпускные в онлайн-формате

Ян Брацкий
20:16 29.06.2021
Десятого июля Минобрнауки планирует провести Всероссийский выпускной в онлайн-формате с трансляцией торжества в соцсетях и по ТВ.
Глава Минобрнауки призвал руководство вузов организовать выпускные в онлайн-формате
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков рекомендовал провести выпускные вечера в вузах в онлайн-формате на фоне напряженной ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», - цитирует РИА Новости заявление Фалькова.

Глава Минобрнауки напомнил, что 10 июля министерство планирует провести Всероссийский выпускной в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в социальных сетях и на телевидение.

Ранее стало известно о решении властей Москвы отменить общегородской школьный выпускной в Парке Горького из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки в городе.

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