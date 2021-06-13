В стране и мире В Москве отменен общий выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической ситуацией Валентина Пескова Ранее мэр города Сергей Собянин объявил о продлении выходных на неделе с 14 по 19 июня в связи с возросшим количеством заражений инфекцией коронавируса. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Власти Москвы официально объявили об отмене организации общегородского школьного выпускного в Парке Горького из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки в городе. «Праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил о продлении выходных после праздника Дня России еще на пять дней - с 14 по 19 июня - так как в Москве остается сложной ситуация с заболеванием коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика