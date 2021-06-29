В МЧС рассказали о проведенных после наводнения в Крыму работах

Специалисты МЧС РФ уже обработали специальными дезинфицирующими растворами около 250 тысяч квадратных метров помещений и более 300 километров дорог и улиц в Крыму после сильного наводнения. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«В настоящее время уже обработаны 250 тысяч квадратных метров помещений, дорог и улиц общей протяженностью более 300 километров», - приводит РИА Новости сообщение МЧС.

В экстренном ведомстве добавили, что в первую очередь проводится санитарная обработка социально значимых объектов, подвальных помещений жилых домов, зданий и сооружений, освобожденных от воды и просушенных при помощи тепловых пушек. Данные меры, объяснили в МЧС, предприняты с целью недопущения инфекционных заболеваний и для предотвращения распространения COVID-19.

Отмечается, что спасатели также проводят работы по демонтажу металлоконструкций и уборке деревьев, препятствующих отводу воды в руслах рек. Была проведена расчистка водоотводных каналов протяженностью 10120 метров. Кроме того, сотрудник ведомства укрепили русла рек общей протяженностью около 6100 метров.

Мощный циклон пришел в Крым 17 июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям на полуострове. Наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районах региона.