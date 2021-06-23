В стране и мире Мэр Ялты уверена в том, что инфраструктуру города после наводнения восстановят быстро Алена Миронова Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Инфраструктуру Ялты восстановят очень быстро. Об этом заявила мэр Ялты Янина Павленко. «Я уверена, что мы очень быстро восстановим инфраструктуру, на помощь городу направлены тысячи военных со всей страны. Очень много зданий, сооружений, целых улиц и площадей были повреждены или засыпаны песком, камнями и мусором», - передает РИА Новости слова главы города. Павленко подчеркнула, что ситуация поспособствовала сплочению жителей города - очень многие проявили себя и помогали друг другу. «Беда вообще сплотила жителей не только нашего города, но и всей страны. Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации», - отметила Павленко. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе. Наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районах Крыма. В настоящее время в Крыму создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек и более 1 300 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика