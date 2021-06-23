Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мэр Ялты уверена в том, что инфраструктуру города после наводнения восстановят быстро

Алена Миронова
11:58 23.06.2021
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе.
Мэр Ялты уверена в том, что инфраструктуру города после наводнения восстановят быстро
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Инфраструктуру Ялты восстановят очень быстро. Об этом заявила мэр Ялты Янина Павленко.

«Я уверена, что мы очень быстро восстановим инфраструктуру, на помощь городу направлены тысячи военных со всей страны. Очень много зданий, сооружений, целых улиц и площадей были повреждены или засыпаны песком, камнями и мусором», - передает РИА Новости слова главы города.

Павленко подчеркнула, что ситуация поспособствовала сплочению жителей города - очень многие проявили себя и помогали друг другу.

«Беда вообще сплотила жителей не только нашего города, но и всей страны. Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации», - отметила Павленко.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе. Наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районах Крыма.

В настоящее время в Крыму создана группировка МО РФ по борьбе с последствиями стихийного бедствия в количестве 21 600 человек и более 1 300 единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:48 Армия
Видео
Путин напомнил о вкладе российских военных в освобождение Сирии от террористов
09:29 В стране и мире
Видео
Путин призвал создавать любые новые правила игры только под эгидой ООН
09:20 Армия
Видео
Шойгу: в мире формируются глобальные коалиции, идет разделение на «своих» и «чужих»
09:00 Армия
Видео
Путин поприветствовал участников IX Московской конференции по международной безопасности
05:38 В стране и мире
Россия призвала США с союзниками отказаться от отработки военных действий на Черном море
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.