Названы самые популярные вопросы для прямой линии с Путиным

Больше всего вопросов для прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным касаются вакцинации от коронавируса, аварийного жилья и социальных выплат.

В общей сложности, граждане прислали 715 640 вопросов. Из них по телефону свыше 395 тысяч, при помощи sms-сообщений - порядка 173 тысяч и через сайт - более 71 тысячи вопросов, сообщает телеканал «Россия 24».

Прямая линия с главой государства начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выбирать вопросы Владимир Путин будет сам, а вот будут ли они задаваться в форме текста, sms-сообщения или видеоматериалов с телефонными звонками - станет известно непосредственно во время телеэфира.