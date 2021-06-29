Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Театре Пушкина уточнили информацию о самочувствии Веры Алентовой

Роман Захаров
19:18 29.06.2021
По данным худрука театра, артистке не требуется какая-либо помощь.
В Театре Пушкина уточнили информацию о самочувствии Веры Алентовой
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Читайте нас на:

Состояние народной артистки РФ Веры Алентовой, госпитализированной в одну из московских клиник, нормальное. Об этом рассказал художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев.

«Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее СМИ сообщили, что 79-летняя артистка попала в одну из столичных клиник с коронавирусной инфекцией.

Вера Алентова известна по ролям в культовых советских фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.