В Театре Пушкина уточнили информацию о самочувствии Веры Алентовой
По данным худрука театра, артистке не требуется какая-либо помощь.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Состояние народной артистки РФ Веры Алентовой, госпитализированной в одну из московских клиник, нормальное. Об этом рассказал художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев.
«Мы созванивались с Верой Валентиновной. Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется», - приводит РИА Новости его слова.
Ранее СМИ сообщили, что 79-летняя артистка попала в одну из столичных клиник с коронавирусной инфекцией.
Вера Алентова известна по ролям в культовых советских фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные».