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Роспотребнадзор попросил Мишустина запретить массовые мероприятия в РФ

Роман Захаров
18:47 29.06.2021
Анна Попова заявила о недопустимости проведения без соблюдения должных требований массовых мероприятий.
Роспотребнадзор попросил Мишустина запретить массовые мероприятия в РФ
© Фото: Craig Whitehead, Unsplash
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу российского правительства Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в тех регионах РФ, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация.

«Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение... Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций. Это неправильно - подвергать риску здоровье населения. На сегодняшний день это недопустимо, как, собственно, и всегда, когда эпидемиологическая обстановка этого не позволяет», - объяснила она свою позицию во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин в ответ призвал Попову дать соответствующее поручение главным санитарным врачам по субъектам РФ. Премьер-министр подчеркнул особую важность работы непосредственно в регионах, помимо принимаемых на федеральном уровне поручений и мер, и попросил главу Роспотребнадзора «настроить их на эту активную работу».

«И в том числе на жесткое требование исполнения норм санитарного контроля и всех соответствующих норм, которые так или иначе методически вы уже определили», - резюмировал он.

Ранее Анна Попова назвала источник заражения половины случаев COVID-19 в России. Так, по ее словам, инфицирование коронавирусом в 50% случаев в нашей стране происходит дома

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