Попова назвала источник заражения половины случаев COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инфицирование коронавирусом в половине случаев происходит дома. Об этом специалист рассказала в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Именно по этой причине, как подчеркнула Попова, следует соблюдать меры предосторожности, в том числе и дома.

«Половина заражающихся заражается в семье, по нашим опросам, по нашим результатам эпидрасследования всех очагов... Соблюдение всех требований и дома остается крайне актуальным», - указала руководитель ведомства.

Также Попова назвала сложной эпидемиологическую ситуацию из-за корнавируса в России, в ряде регионов – напряженная. Уровень заболеваемости за прошедшую неделю вырос в два раза, отметила глава Роспотребнадзора. При этом, по ее мнению, в Москве и Подмосковье иммунизация и ограничительные меры дают положительный эффект.