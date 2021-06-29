Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Возвести дамбы, откачать воду: как курсанты ДВОКУ сражаются с паводком в Приамурье

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
18:05 29.06.2021
Ущерб в миллиард рублей нанес паводок дорожному хозяйству Приамурья. Власти региона, где вода после рекордного подъема понемногу начала отступать, решают, сколько времени и средств потребуется, чтобы восстановить инфраструктуру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Жители Амурской области не падают духом, даже когда во дворе воды по грудь, урожай под угрозой, а домашняя утварь и мебель уничтожены стихией. Пришедшее в регион наводнение еще несколько дней назад фактически отрезало несколько населенных пунктов. И только сегодня вода понемногу начала уходить.

Диана Останина вместе с мужем и ребенком переехала во Владимировку больше десять лет назад. За это время семья превратила небольшой участок в сад с кустовыми розами, палисадником и уютной беседкой. 25 июня из-за прорыва дамбы вода хлынула мощным потоком в село, а уже через два часа первый этаж домов затопило.

«Дереву, как вы видите, ничего. Мы двери сняли, обшивку сняли, чтобы минимальные потери были. Мы уже научены», - сказала Останина.

В селе Игнатьево наводнение в один миг разрушило фамильное гнездо Андраника Гозаляна, которое он возводил вместе с женой. Мебель, электронику, гараж, бытовую технику за одну ночь уничтожила стихия. Мужчина признается, что на восстановление уйдут миллионы рублей. Откуда теперь их брать - неизвестно.

«Мы с женой вкладывали всю душу, все мое семейство старалось, жить как-то надо. Я не знаю, чего делать, что ждать, вон, что творится, сами видите, двери, мебель, полы, все в негодности, стекла все, как видите, потрескались, у нас ночью лягушки тут квакают», - поделился Гозалян.

Несмотря на то что за последние сутки уровень воды снизился на 30 сантиметров, ситуация продолжает оставаться сложной. Единственный выход для местных жителей - передвигаться на лодках.

В выходные уровень Амура достиг максимально критической отметки в 860 сантиметров. Такого подъема воды не было с 1984 года. Курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища и спасатели к этому времени успели построить защитные дамбы на побережье, начали откачку воды из дворов и зданий. Тем, кто не может добраться до своего дома или обратно, помогают с транспортировкой и размещением в пунктах временного содержания.

«Спасибо огромное тем, кто предоставляет нам помощь. Ребятам из ДВОКУ огромное спасибо. В жару, в ночь, они всегда на месте. Набивают песком мешки, возят на дамбу», - поблагодарила курсантов житель села Владимировка Анна Фадеева.

По словам специалистов, пик активности паводка позади, но еще два десятка частных домов остаются в воде. Затоплены и четыре автомобильных моста в разных районах. Уже известно, что ущерб только дорожному хозяйству составил один миллиард рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.