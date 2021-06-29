Бойцы ВВО возвели более четырех километров защитных дамб в Амурской области

Мобильные отряды Минобороны России в Благовещенске и ближайших к городу населенных пунктах в Амурской области продолжают оказывать помощь местным жителям, пострадавшим в результате паводка.

Для оказания помощи группировка сил Восточного военного округа (ВВО) усилена до 1520 человек и 150 единиц автомобильной и специальной техники. Военнослужащие общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Амурской области, и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в населенном пункте Владимировка возвели дамбу на береговой линии реки Зея протяженностью 300 метров, уложив 5000 мешков с песком.

В селе Гродеково возведена дамба протяженностью 250 метров и укреплена 1570 мешками с песком. В селе Верхнеблаговещенское военнослужащие оказывают помощь в перевозке и эвакуации людей и их имущества из подтопленных районов.

Мобильные отряды выполняют задачи во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями Амурской области. Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Восточного военного округа обратилось руководство Амурской области.

Военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища принимали активное участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий наводнений в регионе в 2013 и 2019 годах.