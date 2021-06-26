К прямой линии с Путиным уже поступило более 100 тысяч обращений от граждан

В колл-центры, которые начали собирать вопросы к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, поступило уже 100 675 обращений от граждан. В них, как всегда, сформулированы наиболее животрепещущие аспекты и темы, которые волнуют россиян.

Как пишет RT, главная тема - это вакцинация и борьба с COVID-19. Россияне интересуются, какую вакцину выбрать, чтобы она была наиболее эффективной, какие из них имеются в поликлиниках и как происходит распределение бесплатных лекарств.

Также жителей России интересует тема жилья, а именно - переселение из аварийных домов за счет государственного бюджета.

Прямая линия с главою государства начнется 30 июня в 12.00 по московскому времени. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выбирать вопросы Владимир Путин будет сам, а вот будут ли они задаваться в форме текста, СМС или видеоматериалов с телефонными звонками - станет известно непосредственно во время телеэфира.