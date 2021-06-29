«Пузырь смерти» поглотит Вселенную: представлена экзотичная теория конца света

Вакуумный распад Вселенной, или «пузырь космической смерти» является одной из теорий потенциального конца мироздания. Сторонники этого сценария конца света считают, что все объекты Вселенной попадут в некое пространство с особыми законами физики, где в итоге схлопнутся.

Как пишет британское издание Express, частичное подтверждение теории возможного вакуумного распада связали с обнаруженной на Большом адронном коллайдере в 2012 году элементарной частицей бозон Хиггса.

Суть вакуумного распада сводится к вероятному существованию нестабильности в так называемом Поле Хиггса, которое простирается через всю Вселенную. Как объяснила американский космолог Кэти Мак в подкасте FQXi, из-за нестабильности Вселенной где-то на ее просторах появится пузырь с принципиально иными законами физики. Расширяясь со скоростью света, он в итоге поглотит всю Вселенную, поскольку атомы не смогут удерживать свои компоненты, и взаимодействие частиц изменится на фундаментальном уровне.

Вакуумный распад основывается на представлении физиков о том, что полю Хиггса еще только предстоит достичь вакуумного состояния, то есть минимального энергетического уровня.

В случае квантового туннелирования квантовые частицы, которые ведут ведут себя волнообразно, могут пройти сквозь впадину, которая удерживает поле Хиггса, в результате оно спустилось бы до своего настоящего вакуумного состояния, разрушив мироустройство Вселенной.

Эксперт добавила, что теоретически вакуумный распад может произойти в любой момент в любой точке космоса.