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Гинцбург объяснил необходимость вакцинации среди переболевших коронавирусом в легкой форме

Роман Захаров
15:06 29.06.2021
По словам специалиста, в случае игнорирования вакцинации доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до 5-10%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься. Об этом предупредил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что людям, перенесшим инфекцию без серьезных осложнений, надо вакцинироваться.

«Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания», - объяснил ученый в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в случае игнорирования вакцинации доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до 5-10%. По мнению специалиста, коронавирус дает тяжелые осложнения и в большом проценте случаев заканчивается тяжелыми формами течения болезни.

«И в определенном проценте случаев, которые, по всей видимости, будут постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых, летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%, поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания», - уточнил Гинцбург.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19. Комментируя возможность того, что 60% населения страны будут вакцинированы к осени текущего года, он отметил, что такое количество привить не удастся. По словам представителя Кремля, до этого динамика вакцинации была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого властями были созданы.

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