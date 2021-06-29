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Энергетика будущего: ученый оценил перспективы нового катализатора для получения топлива из воды

Светлана Иванова
16:03 29.06.2021
Водородная энергетика, для которой необходимо с помощью электрического тока разлагать воду на водород и кислород, является очень популярным направлением в сегодняшней науке, отметил химик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache, ZB, Globallook
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Доктор химических наук, профессор, академик РАН Валентин Власов прокомментировал открытие российскими учеными вещества, которое обладает способностью катализировать электрохимические реакции получения из воды кислорода для дальнейшего использования в качестве топлива.

Как уточнил профессор в беседе со «Звездой», водородная энергетика, для которой необходимо с помощью электрического тока разлагать воду на водород и кислород, является очень популярным направлением в сегодняшней науке.

«Водородная физика – это очень горячая вещь, все сейчас пытаются уйти от нефти, чтобы уйти от загрязнения углекислым газом. Сейчас все обсуждения крутятся вокруг углекислого газа, вокруг потепления атмосферы. И варианты – переход на электричество или переход на водород как топливо, чтобы вместо бензина чтобы использовался водород», - указал химик.

Сама по себе открытие, которое сделали специалисты Южно-Уральского государственного университета, сводится к поиску лучших условий для проведения электролиза воды.

«Речь идет об электролизе воды, сейчас все говорят о водородной энергетике, что нужно электролиз воды проводить, я так понимаю, что они какой-то вариант придумали, как удобнее проводить электролиз воды, там же нужно электричество, и получать водород и кислород», - добавил ученый.

Ранее российские ученые сообщили об открытии катализатора для получения кислородного топлива из воды. В ходе экспериментов выяснилось, что титансодержащий гексаферрит обладает высокой кинетической активностью, связанной со значительной подвижностью носителей заряда внутри материала. Как подчеркнули авторы научной работы, приложив чуть больше энергии к таким материалам, можно значительно выиграть в количестве полученного кислорода.

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