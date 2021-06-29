Энергетика будущего: ученый оценил перспективы нового катализатора для получения топлива из воды
Доктор химических наук, профессор, академик РАН Валентин Власов прокомментировал открытие российскими учеными вещества, которое обладает способностью катализировать электрохимические реакции получения из воды кислорода для дальнейшего использования в качестве топлива.
Как уточнил профессор в беседе со «Звездой», водородная энергетика, для которой необходимо с помощью электрического тока разлагать воду на водород и кислород, является очень популярным направлением в сегодняшней науке.
«Водородная физика – это очень горячая вещь, все сейчас пытаются уйти от нефти, чтобы уйти от загрязнения углекислым газом. Сейчас все обсуждения крутятся вокруг углекислого газа, вокруг потепления атмосферы. И варианты – переход на электричество или переход на водород как топливо, чтобы вместо бензина чтобы использовался водород», - указал химик.
Сама по себе открытие, которое сделали специалисты Южно-Уральского государственного университета, сводится к поиску лучших условий для проведения электролиза воды.
«Речь идет об электролизе воды, сейчас все говорят о водородной энергетике, что нужно электролиз воды проводить, я так понимаю, что они какой-то вариант придумали, как удобнее проводить электролиз воды, там же нужно электричество, и получать водород и кислород», - добавил ученый.
Ранее российские ученые сообщили об открытии катализатора для получения кислородного топлива из воды. В ходе экспериментов выяснилось, что титансодержащий гексаферрит обладает высокой кинетической активностью, связанной со значительной подвижностью носителей заряда внутри материала. Как подчеркнули авторы научной работы, приложив чуть больше энергии к таким материалам, можно значительно выиграть в количестве полученного кислорода.