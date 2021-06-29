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Российские ученые открыли катализатор для получения топлива из воды

Светлана Иванова
11:31 29.06.2021
Титансодержащий гексаферрит обладает высокой кинетической активностью, связанной со значительной подвижностью носителей заряда внутри материала.
Российские ученые открыли катализатор для получения топлива из воды
© Фото: pixabay
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Российские ученые открыли вещество, которое обладает способностью катализировать электрохимические реакции получения из воды кислорода для дальнейшего использования в качестве топлива. Речь идет о так называемых титаносодержащих гексаферритах. Открытие сделали специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск), говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения. Выдержки из научной работы опубликованы в журнале Materials Chemistry and Physics.

Ученые провели эксперименты, проверив, как гексаферриты бария ведут себя в роли вещества, ускоряющего реакцию электролиза.  Оказалось, что титансодержащий гексаферрит обладает высокой кинетической активностью, связанной со значительной подвижностью носителей заряда внутри материала.

«Неожиданностью стала высокая кинетическая активность титансодержащего гексаферрита, связанная с высокой подвижностью носителей заряда внутри материала. Приложив чуть больше энергии к таким материалам, мы значительно выигрываем в количестве полученного кислорода», - пояснил доктор химических наук ЮУрГУ Павел Абрамов.

К исследованию подключились специалисты Института неорганической химии Сибирского отделения РАН и Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии. В итоге ученые пришли к выводу о том, что титаносодержащие гексаферриты могут применяться в составе топливных элементов для получения из воды кислорода.

Поиск источников экологически чистого топлива, не оставляющего углеродный след, давно ведется в мире. Многие ученые в качестве такого источника рассматривают воду. Под воздействием электрического тока водород и кислород, получаемые в результате разложения воды, можно использовать в разных сферах. Однако эффективность химических процессов зависит от катализаторов.

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