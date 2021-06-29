В Кремле рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19.

Комментируя возможность того, что 60% населения страны будут вакцинированы к осени текущего года, он отметил, что это количество привить не удастся.

«Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться», - заявил Песков.

По его словам, до этого динамика вакцинации была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого властями были созданы.

«Слава богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая», - добавил пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что не знает о планах введения новых ограничений по COVID-19 на федеральном уровне. При этом он напомнил, что реализация определенных ограничений остается на усмотрение регионов.