В правительстве поддержали введение штрафов за брошенных питомцев

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), предполагающий введение штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца. Об этом рассказал руководитель Комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», - приводят «Известия» слова Бурматова.

Таким образом, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, включая оставление их без владельца, в России вскоре может появиться штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Помимо этого, за жестокое обращение со своими питомцами российским гражданам в скором будущем может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило предложенный членами Совета Федерации законопроект, вносящий изменения в правила ответственного обращения с животными. В рамках инициативы предлагается наделить власти регионов правом запрещать выгул животных лицами в нетрезвом состоянии и детьми младше 14 лет. Кроме того, предлагается позволить ограничивать максимальное число животных в квартире, а также длину поводка при выгуле собак.