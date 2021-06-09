Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трезвый выгул: в России хотят запретить гулять с питомцами в пьяном виде

Анна Берестовая
03:15 09.06.2021
Россиянам могут запретить в нетрезвом состоянии выгуливать домашних животных.
Трезвый выгул: в России хотят запретить гулять с питомцами в пьяном виде
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Правительство РФ одобрило предложенный членами Совета Федерации законопроект, вносящий изменения в правила ответственного обращения с животными. В рамках инициативы властям регионов хотят дать права на введение новых требований по уходу за питомцами, в частности касающиеся запрета на выгул лицами в нетрезвом состоянии и детьми младше 14 лет.

Кроме того предлагается позволить ограничивать максимальное число животных в квартире, а также длину поводка при выгуле собак. Авторы предложения Алексей Майоров, Татьяна Гигель и Виктор Новожилов предположили, что все указанные изменения можно будет успешно ввести в регионах страны без финансовых вливаний.

В правительстве, однако, предложили все же рассмотреть варианты возможных источников финансирования. Кабмин также посчитал, что содержание законопроекта требует конкретизации, так как не ясно, какие именно животные имеются в виду в возможных запретах.

В Госдуме мнения по поводу данной инициативы, согласно информации «Известий», разделились. Так, глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов посчитал, что у регионов на сегодняшний день уже достаточно полномочий для регулирования ситуации с выгулом и в целом уходом за домашними животными. В ЛДПР и «Справедливой России» же, наоборот, выразили поддержку законодательному предложению.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев отметил, что считает верными ограничения на выгул питомцев детьми младше 14-ти и пьяными гражданами. Тем не менее он посчитал, что запрет должен распространяться лишь людей в средней или высокой степени опьянения, чтобы не делать ограничения излишне жесткими.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:15 В стране и мире
Трезвый выгул: в России хотят запретить гулять с питомцами в пьяном виде
02:00 В стране и мире
Байден решил продлить санкции против Белоруссии на год
00:45 В стране и мире
Видео
Медведь выбрался на улицы города в Мытищах: видео
23:43 В стране и мире
Видео
Три человека пострадали при взрыве гранаты в Харькове
22:47 В стране и мире
Видео
Стройка на костях: в Ленобласти вели земляные работы на месте захоронения времен Войны
Популярное
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.