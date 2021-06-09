Трезвый выгул: в России хотят запретить гулять с питомцами в пьяном виде

Правительство РФ одобрило предложенный членами Совета Федерации законопроект, вносящий изменения в правила ответственного обращения с животными. В рамках инициативы властям регионов хотят дать права на введение новых требований по уходу за питомцами, в частности касающиеся запрета на выгул лицами в нетрезвом состоянии и детьми младше 14 лет.

Кроме того предлагается позволить ограничивать максимальное число животных в квартире, а также длину поводка при выгуле собак. Авторы предложения Алексей Майоров, Татьяна Гигель и Виктор Новожилов предположили, что все указанные изменения можно будет успешно ввести в регионах страны без финансовых вливаний.

В правительстве, однако, предложили все же рассмотреть варианты возможных источников финансирования. Кабмин также посчитал, что содержание законопроекта требует конкретизации, так как не ясно, какие именно животные имеются в виду в возможных запретах.

В Госдуме мнения по поводу данной инициативы, согласно информации «Известий», разделились. Так, глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов посчитал, что у регионов на сегодняшний день уже достаточно полномочий для регулирования ситуации с выгулом и в целом уходом за домашними животными. В ЛДПР и «Справедливой России» же, наоборот, выразили поддержку законодательному предложению.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев отметил, что считает верными ограничения на выгул питомцев детьми младше 14-ти и пьяными гражданами. Тем не менее он посчитал, что запрет должен распространяться лишь людей в средней или высокой степени опьянения, чтобы не делать ограничения излишне жесткими.