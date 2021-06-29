Режиссер клипов певицы МакSим умер от COVID-19
Режиссер клипов популярной российской певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, Вадим Шатров скончался от коронавирусной инфекции. Информацию об этом «Звезде» подтвердила PR-менеджер певицы Яна Богушевская.
«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации…Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать не понимаю. Пишите только конкретно что мне делать, приму любую помощь, любой совет», - написала на своей странице в Facebook вдова режиссера Жанна Карабалаева.
О своем плохом самочувствии режиссер регулярно сообщал подписчикам в социальных сетях всю минувшую неделю. Шатрову было 45 лет, он сотрудничал со многими популярными исполнителями. Одна из них, певица МакSим, сама госпитализирована в тяжелом состоянии.