Генеральный директор ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мировому сообществу стоит готовиться к новым эпидемиям. Такое заявление глава ВОЗ сделал в понедельник, 27 июня.

Гебрейесус подчеркнул, что мир должен принять во внимание уроки пандемии коронавируса. Извлеченный опыт необходимо сохранить и сделать все возможное для предотвращения новых эпидемий.

«Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия», - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Руководитель организации напомнил, что в данный момент 77% процентов от всех прививок в мире приходятся всего на десять государств. Большинство небогатых стран по-прежнему не обладает достаточным количеством вакцины, и их население ежедневно подвергается риску.

Ранее генеральный директор ВОЗ на встрече в Женеве с замминстра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым озвучил интерес к массовому использованию российской вакцины «Спутник V». Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил вклад России в борьбе с пандемией коронавируса.