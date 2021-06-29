Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Генеральный директор ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям

Иван Линдеманн
01:53 29.06.2021
Гебрейесус подчеркнул, что мир должен принять во внимание уроки пандемии коронавируса.
Генеральный директор ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мировому сообществу стоит готовиться к новым эпидемиям. Такое заявление глава ВОЗ сделал в понедельник, 27 июня.

Гебрейесус подчеркнул, что мир должен принять во внимание уроки пандемии коронавируса. Извлеченный опыт необходимо сохранить и сделать все возможное для предотвращения новых эпидемий.

«Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия», - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Руководитель организации напомнил, что в данный момент 77% процентов от всех прививок в мире приходятся всего на десять государств. Большинство небогатых стран по-прежнему не обладает достаточным количеством вакцины, и их население ежедневно подвергается риску.

Ранее генеральный директор ВОЗ на встрече в Женеве с замминстра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым озвучил интерес к массовому использованию российской вакцины «Спутник V». Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил вклад России в борьбе с пандемией коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:56 В стране и мире
Военные США открыли артиллерийский огонь после атаки базы в Сирии
23:53 В стране и мире
В Курской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
22:04 В стране и мире
Лавров обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Нагорный Карабах
19:36 В стране и мире
Видео
Потоп и разрушения: кадры последствий «суперливня» в Московском регионе
18:20 Армия
Видео
Воздух Средиземноморья: как прошли полеты МиГ-31К с «Кинжалами» и Ту-22М3 у берегов Сирии
Популярное
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.