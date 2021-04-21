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Глава ВОЗ выразил интерес к широкому использованию вакцины «Спутник V»

Олеся Степакова
21:30 21.04.2021
Тедрос Адханом Гебрейесус также высоко оценил вклад России в борьбе с пандемией коронавируса.
Глава ВОЗ выразил интерес к широкому использованию вакцины «Спутник V»
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Генеральный директор ВОЗ на встрече в Женеве с замминстра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым озвучил интерес массовому использованию российской вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил вклад России в борьбе с пандемией коронавируса.По словам, главы ВОЗ, организация также заинтересована в распространении российских препаратов для профилактики COVID-19, чтобы помочь нуждающимся странам.

В министерстве отметили, что стороны обсудили готовность реагировать в случае вспышек опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V», созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. Сейчас препарат уже зарегистрирован почти в 60 странах мира с совокупным населением более полутора миллиардов человек.

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