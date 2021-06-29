Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Калининградом выросло до 12

После аварии с участием рейсового автобуса у поселка Поваровка в Калининградской области в больницы попали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что в том числе госпитализированы два ребенка. Всего же в ДТП пострадали 38 человек.

Авария произошла в понедельник, 28 июня, на 44-м километре дороги Зеленоградск-Приморск. Водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево неподалеку от поселка Поваровка.

Причины ДТП неизвестны. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.