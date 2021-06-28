Тридцать восемь пострадавших: опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Калининградом

Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Калининградом увеличилось до 38 человек. Из них шесть человек госпитализированы, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Как стало известно ранее, дорожная авария случилась в понедельник в 14:38 на 44 километре автодороге Зеленоградск-Приморск, где водитель автобуса въехал в дерево.

На место происшествия оперативно прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Водитель оказался среди пострадавших, степень его вины установит следствие.