В Пушкинском театре рассказали о самочувствии госпитализированной Алентовой

Звезда советского и российского кино Вера Алентова чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи. Об этом заявил художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев.

«У меня нет никакой информации. Она по телефону ответила мне, что у нее все нормально, поблагодарила за беспокойство. Все живы», - рассказал Писарев.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Алентовой в одну из столичных клиник. Диагноз пока не известен, сообщалось, что Алентова сдала все необходимые анализы и врачи ждут их результатов. Актриса известна по ролям в культовых советских фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные».