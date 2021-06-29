Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пушкинском театре рассказали о самочувствии госпитализированной Алентовой

Ян Брацкий
14:49 29.06.2021
Актриса вышла на связь с художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина и сообщила, что у нее все в порядке.
В Пушкинском театре рассказали о самочувствии госпитализированной Алентовой
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress
Читайте нас на:

Звезда советского и российского кино Вера Алентова чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи. Об этом заявил художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев.  

«У меня нет никакой информации. Она по телефону ответила мне, что у нее все нормально, поблагодарила за беспокойство. Все живы», - рассказал Писарев.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Алентовой в одну из столичных клиник. Диагноз пока не известен, сообщалось, что Алентова сдала все необходимые анализы и врачи ждут их результатов. Актриса известна по ролям в культовых советских фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:34 В стране и мире
Видео
В Кремле обеспокоены ситуацией с торговлей поддельными QR-кодами
13:07 ОПК
На МАКС-2021 впервые покажут самолеты Ил-112В и Ил-114-300
11:18 Спорт
Видео
В Союзе биатлонистов назвали «маленькой победой» возвращение цветов национального флага
10:48 ОПК
Путин поздравил кораблестроителей и отметил их вклад в укрепление оборонного потенциала страны
09:08 В стране и мире
Видео
«Суперливень» и десятки поваленных деревьев: как в регионах России борются с последствиями непогоды
Популярное
СК проводит проверку из-за угроз модельеру Зайцеву
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Эксперт предупредил об опасности полной зарядки и разрядки смартфона
Эндокринолог объяснил тягу ко сну после еды
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.