В Пушкинском театре рассказали о самочувствии госпитализированной Алентовой
Актриса вышла на связь с художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина и сообщила, что у нее все в порядке.
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Звезда советского и российского кино Вера Алентова чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи. Об этом заявил художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев.
«У меня нет никакой информации. Она по телефону ответила мне, что у нее все нормально, поблагодарила за беспокойство. Все живы», - рассказал Писарев.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации Алентовой в одну из столичных клиник. Диагноз пока не известен, сообщалось, что Алентова сдала все необходимые анализы и врачи ждут их результатов. Актриса известна по ролям в культовых советских фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные».