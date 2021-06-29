Собянин утвердил меры поддержки общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Так, кафе и рестораны столицы получат отсрочку по уплате арендных платежей. Кроме того, их включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

Это должно смягчить последствия новых ограничений, которые были введены ранее на фоне неустойчивой эпидобстановки.

Отсрочка коснется платежей за третий квартал 2021 года, если помещение арендуется у города. При этом максимальный размер субсидий составит миллион рублей. Денежный средства можно будет потратить на:

приобретение или лизинг оборудования;

- уплату коммунальных платежей;

- компенсацию затрат на мероприятия по профилактике COVID-19 (не более 15 тысяч рублей).

Подчеркивается, что получатели помощи обязаны будут выполнять все требования санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала, передает РИА Новости.

Напомним, с понедельника, 28 июня, в Москве и Подмосковье в рестораны и кафе пускают только с QR-кодом, подтверждающим завершенную вакцинацию. Либо с QR-кодом, который информирует, что человек переболел COVID-19 в течение полугода.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходима быстрая масштабная вакцинация или же локдаун. Политик также напомнил о необходимости соблюдения санитарных требований.