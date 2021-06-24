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Чемезов назвал даты серийного производства Ил-114-300 c российским двигателем

Светлана Иванова
14:33 24.06.2021
Как доложил генеральный директор Ростеха Владимиру Путину, серийное производство новейшего самолета начнется в конце 2022 - начале 2023 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-Служба ГК «Ростех», РИА Новости
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Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о том, что российский самолет Ил-114-300 с отечественным двигателем будет запущен в серийное производство в 2023 году. В этом Чемезов заверил президента РФ Владимира Путина в ходе рабочей встречи, на которой был представлен отчет об итогах работы государственной корпорации в 2020 году.

«Он (Ил-114-300. - Прим. ред.) пойдет уже в серию. Думаю, в следующем году, в крайнем случае – в начале следующего года, все сертификационные испытания завершатся, и мы уже поставим в серию производство этих двигателей и выпускать будем самолет», - указал генеральный директор «Ростеха».

Чемезов назвал Ил-114-300 очень хорошим самолетом, который благодаря своим техническим характеристикам пользуется большим спросом, особенно у региональных авиакомпаний.

«Он (Ил-114-300. - Прим. ред.) может приземляться не только на бетонную (взлетно-посадочную полосу = прим. ред.), но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах», - подчеркнул генеральный директор государственной корпорации.

Дальность полета нового Ил-114 составляет около полутора тысяч километров, но компоновка может менять эти параметры, уточнил Чемезов.

«Если максимально загружен, то он где-то до полутора тысяч, а так, может быть, и две, и две с половиной. Если у него сделать половину салон, половину грузовой, - то, что требуют как раз наши партнеры-авиакомпании на Дальнем Востоке, на Севере, чтобы можно было перевозить и грузы, и пассажиров, – то, в общем, до двух тысяч (километров) вполне может летать», - заверил гендиректор государственной корпорации.

Ранее Владимир Путин положительно отозвался о новом российском пассажирском самолете Ил-114-300. По словам президента РФ, он представляет собой совершенно новую машину.

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