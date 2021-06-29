В стране и мире В России зафиксирован суточный антирекорд по смертности от коронавируса Светлана Иванова За сутки в стране умерли еще 652 пациента, всего из-за осложнений после инфицирования COVID-19 в России погибли 134 545 человек. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Максимальный суточный показатель летальных случаев из-за осложнений после инфицирования коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в России. Речь идет о 652 случае смерти пациентов, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «Зафиксировано 652 летальных исхода», - говорится в сообщении оперштаба. Накануне, 28 июня, из-за коронавирусной умерли 611 пациентов. Всего в России смертность от COVID-19 достигла 134 545 случаев. За минувшие сутки в России обнаружены еще 20 616 случаев инфицирования COVID-19, общее число достигло 549 3557 человек. Больше всего зараженных коронавирусом фиксируется в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика