В России зафиксирован суточный антирекорд по смертности от коронавируса
За сутки в стране умерли еще 652 пациента, всего из-за осложнений после инфицирования COVID-19 в России погибли 134 545 человек.
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Максимальный суточный показатель летальных случаев из-за осложнений после инфицирования коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в России. Речь идет о 652 случае смерти пациентов, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Зафиксировано 652 летальных исхода», - говорится в сообщении оперштаба.
Накануне, 28 июня, из-за коронавирусной умерли 611 пациентов. Всего в России смертность от COVID-19 достигла 134 545 случаев.
За минувшие сутки в России обнаружены еще 20 616 случаев инфицирования COVID-19, общее число достигло 549 3557 человек. Больше всего зараженных коронавирусом фиксируется в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге.