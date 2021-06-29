«Как поменять патроны»: врач рассказал, как эволюция коронавируса повлияет на вакцинацию

Новый путь заражения, которому в ходе своей эволюции обучился коронавирус, не потребует полной переработки вакцин, однако им будут необходимы усовершенствования. Об этом «Звезде» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее американские ученые выяснили, что вирус приобрел возможность заражать людей новым способом, не используя рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 для прикрепления, чтобы проникнуть в клетку.

Жемчугов напомнил, что в последнее время появились сообщения о том, что инкубационный период заболевания стал короче.

«Надо раньше обращаться в больницу, не раздумывая. Потому что если раньше он (вирус. - Прим. ред.) через неделю обострялся, то сейчас он может быть быстрее, если это реальный путь, который вирус использует», - посоветовал доктор.

По его словам, такие изменения вируса не потребуют полной переработки вакцин.

«Если это реально подтвердится, то надо будет совершенствовать вакцины. Заново перерабатывать их не надо. Это быстрый процесс организационный сейчас - как поменять патроны. А вакцина как автомат, она есть, она и будет, то есть вирус-носитель никто не будет менять, например, в "Спутнике". А вот обойму можно заменить - это правда», - отметил Жемчугов.

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